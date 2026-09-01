Tmw, De Magistris: “Allegri e non Italiano, immobilismo sul mercato e rosa: Napoli rischia grosso!”

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Raimondo De Magistris analizza le prospettive del Napoli di Massimiliano Allegri e sottolinea le incognite legate alla squadra.

Il Napoli è la squadra che, tra le big del campionato, presenta al momento il maggior numero di incognite. È l’analisi di Raimondo De Magistris, giornalista di TuttoMercatoWeb.com, che nel suo editoriale si è soffermato sulle prospettive della formazione di Massimiliano Allegri. A pesare, secondo De Magistris, sono diversi fattori: dalla scelta del nuovo allenatore alla gestione del mercato, fino alla composizione della rosa. La sconfitta interna contro il Como ha inoltre alimentato i dubbi sulla reale condizione della squadra e sulla possibilità che l’organico sia ormai vicino alla fine di un ciclo.

I dubbi su Allegri e sul mercato

De Magistris ha scritto: “Ad oggi il Napoli tra le big è quella che palesa più incognite per svariati motivi: scelta dell'allenatore, gestione del calciomercato, rosa a disposizione. Difficile ancora tracciare una linea netta tra squadra matura o a fine ciclo, ma la gara di domenica sera al Maradona contro il Como ha spostato l'ago della bilancia più sulla seconda ipotesi. L'undici scelto per la prima in casa aveva un'età media di 29 anni contro i 24.7 dei lariani, una differenza d'età che s'è vista tutta anche a causa di un atteggiamento deliberatamente rinunciatario per oltre un'ora di gioco. Un atteggiamento che ha confermato tutti i dubbi su quell'Allegri preferito a Italiano per sostituire Conte. A pesare poi un'estate di totale immobilismo: mentre tutte le altre società spendevano 90, 100 o ancora più milioni per rinforzarsi, il Napoli ha aggiunto poco o nulla. Solo Favasuli e Badiashile”.