Salisburgo, Lindstrom: “Non vedo l’ora! Stile di gioco perfetto per le mie caratteristiche"

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Jesper Lindstrøm saluta il Napoli e approda al Red Bull Salisburgo in prestito con diritto di riscatto. L’esterno ha già rilasciato le prime dichiarazioni

Si apre una nuova pagina della carriera di Jesper Lindstrøm. L’esterno danese è ufficialmente un nuovo giocatore del Red Bull Salisburgo, dove arriva dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo l’esperienza in maglia azzurra, il classe 2000 riparte dunque dall’Austria, pronto a misurarsi con una nuova realtà e con un sistema di gioco che, a suo dire, si sposa bene con le sue caratteristiche.

Lindstrøm: “Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida”

Il nuovo giocatore del Salisburgo ha affidato ai canali ufficiali del club le sue prime parole dopo il trasferimento, spiegando di essere particolarmente motivato dalla nuova esperienza e dalle caratteristiche della squadra: "Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida. Il club è noto per il suo stile di gioco, i successi in campionato e i traguardi raggiunti a livello internazionale. Voglio contribuire con le mie prestazioni e i miei gol per aiutare la squadra a tornare ai livelli di un tempo. Per me è una sfida entusiasmante, soprattutto perché questo stile di gioco si adatta perfettamente alle mie caratteristiche".