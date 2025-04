Piccari non ci sta: "Conte, lì c'è stato Maradona! Vinci e vattene, Napoli non è per te"

vedi letture

Sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà è intervenuto il direttore Marco Piccari. Così ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa: "Caro Conte, giochi nello Stadio dove c’è stato Diego Armando Maradona, quindi qualcosina il Napoli ha fatto. Vinci sto Scudetto, saluta tutti e vattene perché Napoli non è per te. Io la vedo così, Napoli non è per Conte".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).