Piccari: "Parole Conte inaccettabili, sapeva di non andare al Real! Anche su Kvara ha responsabilità"

Marco Piccari, direttore di TMW Radio, ha parlato di Tuttomercatoweb delle parole di Antonio Conte sul suo futuro: "Veniamo alla sfida scudetto e un bel due di Picche lo voglio dare a Conte. Il Napoli vince e raggiunge l'Inter, tutto molto bello, ma tra le cose negative non posso non mettere il tecnico degli azzurri. Quel fiume di parole pronunciate prima e dopo la partita contro il Monza lasciano un segno profondo. Ma davvero dobbiamo credere ad Antonio Conte? Io sinceramente non sto dalla sua parte e lo dico con il massimo rispetto. Mi piace come allenatore, ma non posso accettare tutto quello che dice perchè è bravo. Mi domando: quando ha firmato il contratto con un bel ingaggio non sapeva dove andava? I

Il Napoli non è il Real, l'Inter o la Juve e certe pretese non possono essere accolte, ma questo è noto a tutti e sembra sfuggire solo a lui. Veniamo al caso Kvara che sicuramente non è stato gestito bene dalla società e qua siamo tutti d'accordo, ma anche Conte in questa situazione ha le sue responsabilità. Che il giocatore palesava da tempo mal di pancia era noto a tutti e allora invece di pretendere la sua permanenza sarebbe stato meglio impostare a giugno un mercato diverso proprio con la sua cessione, ma l'opposizione di Conte ha impedito ogni possibilità. Vado oltre, lui parla di tifosi del Napoli che diventano cattivi se non si vince. Questa è falsità. La storia calcistica del Napoli è nota e i tifosi non hanno mai avuto il motto l'unica cosa che conta è vincere, anche perchè hanno vinto 3 scudetti, ma hanno amato anche allenatori non vincenti. Vedi Reja, Sarri e via dicendo.

Mister Conte parla anche di assenza di mezzi a Napoli, eppure qualcosa in questi anni si è fatto. Squadra costantemente in Champions, scudetto vinto e qualche Coppa Italia: il Napoli merita rispetto. Inoltre si dovrebbe ricordare che guida una squadra nello stadio dove faceva magie un certo Diego Armando Maradona. La mia sensazione è che Conte, come spesso ha fatto, si sia voluto salvare il suo fondo schiena. Dovrebbe ringraziare il Napoli perchè è stato l'unico club a cercalo a giugno e lui può dire quello che vuole, ma se ha scelto gli azzurri è perchè sapeva del valore della squadra, la storia del decimo posto regge fino ad un certo punto. Lui ha sicuramente rivitalizzato la squadra, ma il signor Conte ha scelto il Napoli perchè sapeva benissimo che poteva lottare per lo scudetto. Caro Antonio sei un allenatore top, ma “ cca nisciun è fess”. Prova a vincere lo scudetto e saluta, forse è la soluzione migliore per tutti".