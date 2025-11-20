Piccari: "Penso che Conte lascerà e l'anno prossimo andrà alla Juve"

Il giornalista Marco Piccari è intervenuto nella mattinata di Tmw Radio al settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Il tema di oggi è inevitabilmente il sorteggio dell'Italia. Che aspettative hai?

"Aspettiamo questo sorteggio e poi ci toccherà attendere Marzo. Questa volta penso però che con grande fatica ce la faremo. Detto questo, comprendo il disamore per molti riguardo la Nazionale, però mi permetto di pensare che un po' come per la propria squadra del cuore non ci si può augurare il peggio all'Italia. Al Mondiale ci dobbiamo andare e non riesco a sperare in un fallimento per augurarmi un repulisti".

A Napoli che aggiornamenti ti attendi sul tema Conte?

"Continuo a pensare che Conte lascerà e che l'anno prossimo tornerà alla Juventus. Poi in realtà sono smettere di accostare la Juventus attuale a quella di quell'epoca li e iniziare a costruire qualcosa di nuovo".