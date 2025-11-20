Raspadori: "Tifosi Atletico come quelli del Napoli. Ci sono altre similitudini"

L'attaccante ex Napoli, Jack Raspadori, oggi all'Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al Mundo Deportivo: "Come sta andando? Benissimo, sono molto felice di avere l'opportunità di giocare per questo club incredibile. Non sono qui da molto tempo, ma mi piace tutto dell'Atlético, mi piace come lavorano, la mentalità, i tifosi, che sono incredibili. Sono molto felice".

“I tifosi del Napoli sono molto simili a quelli dell'Atletico. Vivono e respirano calcio. I miei anni a Napoli sono stati molto importanti e penso che ci siano molte somiglianze come i tifosi e il livello del club".

"Poco spazio? Penso che ogni giocatore voglia sempre giocare. Si lavora per giocare, ma sono molto felice, sto lavorando sodo e aspetto la mia opportunità per fare meglio".