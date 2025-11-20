Colpo a gennaio, Gautieri: "Napoli, non prendere uno solo per il presente"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex attaccante, tra le tante, di Napoli ed Atalanta.

Quando Lukaku recupererà al 100%, il Napoli potrebbe giocare con la doppia punta insieme ad Højlund?

"Potrebbe anche essere, dipende secondo me dalle partite che si andranno ad affrontare. Anche se, con Lukaku, come ho sempre detto, il Napoli potrebbe giocare anche con un sistema diverso, come il 4-3-3. Però avendo due attaccanti di livello come Lukaku e Højlund, penso che il Napoli possa giocare con entrambi."

Quale profilo servirebbe al Napoli sul mercato di gennaio?

"Penso che non si doveva arrivare a gennaio, considerando la situazione di Anguissa. Non solo per l'infortunio, ma perché già si sapeva della Coppa d'Africa. Il Napoli dovrebbe ragionare più in prospettiva e non sul giocatore 'del momento'. Quando prendi un calciatore devi prenderlo subito e deve essere anche uno che ti garantisce futuro. Oggi il Napoli ragiona troppo sul presente, manca un giocatore, allora si va sul mercato a cercare un esperto. Questo può essere un errore. Serve un centrocampista che possa sostituire un giocatore come Anguissa e che all'occorrenza possa sostituire anche altri, come McTominay o Lobotka. Serve un giocatore completo, poliedrico, una mezzala tecnica. Il Napoli, secondo me, andrà a prendere un centrocampista con queste caratteristiche."