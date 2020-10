Piccinini a Sky: "Ministro Sport l'ha sottolineato, gestione alle regioni e quindi alle ASL"

Nel corso di Sky Sport, anche Sandro Piccinini ha commenta la vicenda legata alla mancata disputa di Juventus-Napoli: "Io credo che ci siano delle norme fatte troppo in fretta. Penso anche a quella della Lega: se io perdo tre partite a tavolino perché ho troppi contagiati è una cosa giusta? Detto questo, mi aspetto anche che tanta rigidità non ci sia solo per il calcio. Le parole del presidente dello sport Spadafora di qualche ora fa sono chiare, la gestione è affidata alle regioni e quindi alle ASL, il calcio ora deve adeguarsi. Il ministro della salute invece ha parlato di meno calcio e più scuola, ma lì finiamo nella demagogia, non mi è piaciuto".