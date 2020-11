Piccinini a Sky: "Su Osimhen intervento da rivedere per valutarlo meglio"

Nel corso di Sky Calcio Club, il giornalista Sandro Piccinini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta degli azzurri contro il Sassuolo: "Il Napoli paga un po' l'Europa League, oggi è sembrato un po' meno brillante del solito. Sappiamo cosa può togliere a livello fisico questa competizione. La partita è stata comunque in bilico fino alla fine quando il Napoli ha avuto un'occasione per pareggiare. C'è stato infatti un episodio che poteva cambiare il risultato. Io l'avrei rivisto volentieri al 'on field review', anche se Gattuso è stato ultrasportivo, non ne ha voluto parlare a fine gara. E' stato un intervento difficile da sanzionare, ma qualcosa c'è stato. Sono quelle cose che forse rivendendole uno può valutarle meglio. E' questo il discorso di fondo del Var".