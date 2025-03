Piccinini: "Napoli e Inter, che sofferenza! Sembravano pugili con la guardia abbassata nel finale"

Il giornalista Sandro Piccinini, con il consueto appuntamento 'La Sciabolata' sui canali social di Repubblica, ha commentato la lotta al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: “La corsa scudetto è tornata ad essere a due tra Napoli e Inter, l’Atalanta ha ufficialmente rinunciato ai sogni di gloria a Firenze e adesso dovrà guardarsi le spalle. Napoli e Inter hanno vinto ma soffrendo tantissimo, sembravano pugili con la guardia abbassata nel finale, ma hanno saputo portare a casa tre punti fondamentali. L’Inter dopo aver dominato nel primo tempo grazie ad Arnautovic, Frattesi soprattutto il grande Dimarco - che avrà fatto sorridere Spalletti - ha sofferto nella ripresa per un calo fisico.

Questo perché le seconde linee come Asllani e Correa non sono state all’altezza, poi era assente Lautaro e Barella che ha avuto un momento di riposo è entrato e non ha fatto bene. Insomma, un’Inter col fiato corto salvata solo dal grande Sommer. Non un buon segnale in vista delle otto partite in 25 giorni che aspettano la squadra di Simone Inzaghi. Ci sarà da soffrire e Inzaghi non è tranquillo con il suo nervosismo e l’espulsione. Il Napoli invece ha saputo tenere duro anche nei momenti difficili del secondo tempo, ha cambiato modulo con la difesa a cinque e ha messo tanta determinazione e rabbia. Però ha avuto grosse difficoltà, anche il Napoli non ha seconde linee di grande livello e ieri non c’era McTominay. Insomma anche il Napoli ha dimostrato di avere il fiato corto, però ha dimostrato di crederci”.