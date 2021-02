Pieri promuove Fabbri: "Ecco perché ha espulso il preparatore dell'Atalanta"

Tiziano Pieri, ex arbitro, ha commentato ai microfoni di Raisport l'operato del direttore di gara Fabbri in Napoli-Atalanta, partita valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia finita 0-0: "Fabbri è stato bravo, ha accompagnato la partita e a tratti s'è nascosto. Ci sono stati due ammoniti e un espulso, il preparatore atletico dell'Atalanta Bangsbo. E' stato espulso perché l'arbitro a inizio ripresa ha fermato il gioco mentre l'Atalanta era in possesso del pallone e lui, alla ripresa del gioco, aveva chiesto che il pallone venisse ridato all'Atalanta, mentre il gioco è ripartito col possesso del Napoli. Forse ha esagerato nelle proteste e lui stesso se n'è accorto, perché poi ha chiesto scusa".