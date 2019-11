Pioli a MilanTV: "Abbiamo fatto la partita. Peccato aver segnato un solo gol"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan TV dopo l'1-1 contro il Napoli: "Abbiamo fatto la partita. Abbiamo incontrato una squadra che non sta vivendo un momento felicissimo, ma ha qualità. Siamo stati attenti e determinati. Peccato aver segnato un solo gol per quello che abbiamo creato. A livello di prestazione stiamo crescendo, nonostante le tante assenze. Ho avuto segnali importanti da chi ha giocato. Dobbiamo fare punti nelle prossime partite.



Bonaventura? Ha giocato con qualità e determinazione. Quando ha calciato in porta ha messo grande determinazione in quel tiro".