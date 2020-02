Piquè sull'eliminazione contro la Roma: "Non lo dimenticheremo mai, duro colpo ma abbiamo imparato molto"

Nel corso della conferenza stampa di ieri, in vista del match di oggi contro il Napoli di Gattuso, il difensore del Barcellona Gerard Piquè ha parlato anche della cocente sconfitta di Roma dello scorso anno.

Avete voltato pagina dopo l'eliminazione di Roma? "Non lo dimenticheremo mai, è stato un colpo duro per chi l'ha vissuto, per la nostra carriera, ma da grandi sconfitte si possono trarre cose positive per il futuro. Da lì tutto ciò che verrà sapremo come affrontarlo, anche se ogni turno è un mondo diverso, ma sicuramente abbiamo imparato molto".