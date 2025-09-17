Pisa, Albiol: "Sfidare il Napoli sarà speciale. E' casa mia, ho vissuto anni fantastici"

Raul Albiol, difensore del Pisa, ha parlato nel corso del Media Day organizzato nella giornata di oggi dalla società toscana. Di seguito una parte delle sue dichiarazioni, riprese da SestaPorta.news: "La società ha fatto di tutto perché potessi venire, devo restituire questa fiducia al massimo livello. Per me è la sfida più importante della carriera, una grande esperienza: lotteremo per la salvezza di una squadra tornata in Serie A dopo 34 anni, dovremo dare il massimo tutti insieme".

Come sarà sfidare il Napoli?

"Ritornare a Napoli è speciale: è la mia casa, ho vissuto anni spettacolari e sono migliorato come uomo e come calciatore. Dopo tanti anni sento ancora affetto e amore".

Lei come si sente?

"Vicino al 100%. Era normale che avessi bisogno di qualche settimana per rimettermi a posto".

Come cambia la mentalità, arrivando dal Villarreal?

"Non è stato facile trovare l’affetto dei tifosi perché già sei anni fa dicevano che ero vecchio e ho dimostrato che sbagliavano. Anche oggi la mentalità non è cambiata. Voglio dimostrare di poter giocare a livello di Serie A. Real Madrid, Pisa o Napoli? Non cambia niente. Sono un appassionato del calcio. Vado a dare il 100% e a dimostrare che tutto l’affetto e la fiducia sono ripagate. La mia famiglia è sempre con me, questa città è un posto bellissimo, dove poter stare tranquilli per lavorare. Questo è quello che vogliamo, che Pisa si ricordi di noi giocatori quando andremo via".

Perché la Serie A attrae così tanti veterani?

"Ci sono giocatori che, anche se in là con gli anni, dimostrano di poter dare qualcosa di importante. Questo è il mio caso, ma anche quello di Modric e degli altri che hanno fatto questa scelta. Si può migliorare anche alla nostra età".