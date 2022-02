Pistocchi: "A Cagliari la più brutta partita del Napoli, me l'aspettavo. Il punto è un mezzo miracolo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi: "La partita di ieri si annunciava complicata per il Napoli. Il Cagliari nelle ultime partite era stato rivitalizzato da Mazzarri e temevo soprattutto le assenze del Napoli. Al Napoli mancavano tutti i giocatori di qualità: Insigne, Politano, Lozano, Fabian e Lobotka, e quelli che c’erano hanno dimostrato che se trovano una squadra molto fisica e che pressa, come il Cagliari, non sei in grado di saltare il primo pressing non sei in grado di costruire gioco. E’ stata la più brutta partita che ho visto questa stagione da parte del Napoli. Ma quando cambi il sistema di gioco non mi aspettavo una corsa diversa. Elmas era molto a disagio in quella posizione, Zielinski non mi piaciuto. Mertens a giocare in coppia con Petagna ha fatto fatica. E’ stato un mezzo miracolo portare a casa un punto. Il momento per le squadre italiane non è facile, le partite europee ti portano via tantissimo. Delle prime sei del campionato non ha vinto nessuna, non capitava dal 2004/2005. Va bene così, adesso arrivano le quattro giornate di Napoli.

Napoli-Barcellona? Qualche aggiustamento è necessario per avere una squadra più equilibrata in mezzo al campo. Il Napoli non ha un vero trequartista, Zielinski non ha quelle caratteristiche. Quindi qualche adattamento Spalletti lo farà. Secondo me può pensare anche ad un centrocampo diverso. Il Napoli gioca di possesso e se mancano tanti giocatori bravi tecnicamente si vede lo spettacolo che abbiamo visto ieri sera”.