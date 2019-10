Pistocchi: "A Napoli bisogna dimenticare il gioco di Sarri! Callejon? Ancora indispensabile..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset: “Il Napoli sta vivendo una situazione dal punto di vista tattico e tecnico particolare. Può essere interessante portare avanti il metodo di Ancelotti che cambia anche a gara in corsa. Dimentichiamo il Napoli di Sarri perché quella squadra è finita con l’arrivo di Ancelotti e deve esserci, adesso, da parte di tutti la consapevolezza e la contezza di ciò che si fa in campo. Mi è sembrato che al Napoli mancavano gli automatismi, ma un allenatore come Ancelotti troverà la soluzione migliore. Callejon è ancora indispensabile perché non solo è bravo in fase di spinta, ma anche in fase difensiva”.