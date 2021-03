Pistocchi: "A Roma ho rivisto un Napoli sarriano! Gattuso? Al 90% andrà via"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset: “Gattuso? Nel calcio la cosa più difficile è analizzare le vittorie, non le sconfitte. Quelle sono facili da analizzare, le capiscono tutti e hanno solo un responsabile, l’allenatore. Ieri ho rivisto un Napoli molto sarriano e questo significa che il DNA di questa squadra può cambiare. Prima di Sarri non avevano mai giocato con questa idea di calcio, ieri si è rivista questa cosa. Gattuso è stato bravo nel recuperare questo DNA pur con degli interpreti diversi e ha preso le scelte giuste. Tempo fa dissi che il Napoli, come potenzialità di rosa, veniva subito dopo la Juventus e i fatti confermano, così come continuo a dire che la partita decisiva sarà contro la Juve. Ora resta da capire quale sarà il futuro del Napoli: con o senza Gattuso? Con quali giocatori? Abbiamo visto anche che Mertens da prima punta li porta ancora tutti al bar, mentre Osimhen è più giocatore da spazi larghi. Anche alcune scelte di mercato oggi vanno valutate.

De Laurentiis stanotte ha lanciato un messaggio pubblico di sostegno a Gattuso e alla squadra. Non so però se Rino, sentendosi messo da parte, abbia intenzione di rimanere. I sondaggi che il presidente ha fatto non possono lasciare indifferente Gattuso. Credo che al 90% sia fuori da Napoli ma magari mettendosi di fronte a un tavolo…ma ripeto, oggi lo vedo più lontano".