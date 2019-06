Pistocchi a sorpresa boccia Manolas: "Non è l'uomo giusto, per sostituire Albiol serve un leader"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset: "Se vuoi fare la guerra alla Juve devi prendere dei campioni. Manolas è un giocatore dai grandi mezzi ma dalla scarsa capacità di essere leader. Il leader difensivo nel Napoli è Albiol, che va sostituito. Forse non prenderei il difensore greco. Un altro Albiol esiste, ci sono molti giocatori, la bravura di chi fa mercato deve essere quella di trovare soluzioni tra le tante opzioni. Pezzella della Fiorentina? Ha qualità ma per il grande salto al Napoli serve qualcosa di diverso. Boateng? Giocatore importante che però gioca a sinistra, come Koulibaly. Preferirei un difensore bravo ad impostare".