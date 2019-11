Pistocchi: "Ancelotti il meno colpevole, allenamento a porte aperte errore sesquipedale"

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento del Napoli: “Ancelotti è quello che ha meno colpe in questa situazione che si è creata al Napoli. Col Genoa ho visto una squadra slegata, senza identità e ci sono rimasto male. Sicuramente lui avrà sbagliato qualcosa, ma anche la società avrebbe dovuto evitare certe conflittualità. Fare l’allenamento del giovedì a porte aperte è stato un errore sesquipedale, ha aumentato le tensioni tra la squadra ed i calciatori. Anche De Laurentiis non ha aiutato, dare dei marchettari ad alcuni suoi calciatori non aiuta certo ad avere un rapporto sano”.