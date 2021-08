Pistocchi approva Amrabat: "Forza, dinamismo e qualità: sarebbe perfetto per il Napoli"

"Amrabat? Ne parlai qualche settimana fa, per me sarebbe perfetto per il Napoli. L'ho apprezzato particolarmente col Verona, è un recuperatore di palloni, ha dinamismo, un piede di qualità, forza, pressa in avanti, lo vedrei molto bene", così su Kiss Kiss Napoli il giornalista Maurizio Pistocchi ha approvato l'idea del Napoli che monitora la situazione del centrocampista, in uscita dalla Fiorentina.