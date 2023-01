Pistocchi consiglia: "Se ADL può fare un altro colpo, prenda questo calciatore"

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "La penalizzazione della Juventus? Spesso, come diceva Arrigo Sacchi, i giornalisti fanno i commercianti di parole. Pensano al loro orticello, alla loro sopravvivenza, combattendo delle battaglie anti etiche. Ci sono state indagini durate molto tempo. Ci sono dei riscontri documentali: il famoso “libro nero” di Paratici, la carta di Ronaldo, le rilevazioni della Consob. E’ successa una cosa di una gravità enorme di cui tutti si rendono conto. Addirittura alcuni giornalisti ancora dicono che non ci sono riscontri.