Pistocchi: "Il gioco del Napoli ha uno stile comune a quello del Man City"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Il Napoli che abbiamo visto nelle ultime giornate è un Napoli all'altezza della situazione. Da quando ha recuperato i titolari Gattuso ha fatto risultati importanti. Vincere in casa della Sampdoria non era facile, hanno battuto l'Inter e pareggiato contro il Milan. Partita molto positiva, supremazia in tutto. Escludendo l'Inter che è a più di 90 punti e l'Atalanta che andrà in Champions League, gli altri due posti sono molto molto in dubbio. L'analisi va fatta sui risultati e sul gioco e io credo che il Napoli possa andare in Champions, per me se la giocherà con Milan e Juventus. Ogni partita diventa importantissima.

Napoli-Inter? Non sarà semplice, i nerazzurri contro il Cagliari hanno dominato vincendo solo 1-0. Ha una solidità e una chiarezza nello stare in campo che non è facile da affrontare. Il Napoli dovrà fare una partita di alto livello, servirà una squadra di altro profilo. In queste ultime giornate vedremo un buon Napoli: recuperati i titolari è passato anche il brutto momento.

Bisogna fare i complimenti a Gattuso perché quando una squadra arriva al gol con tanti interpreti è merito anche dell'allenatore. La squadra è stata costruita puntando sulla qualità. Diciamo che ha uno stile comune a quello del Manchester City, anche se ovviamente diverso".