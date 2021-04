Pistocchi: "Io fuori da Mediaset? Come funziona lo sanno tutti"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista: "Fine del rapporto con Mediaset? La vita è piena di sorprese. Se avessi saputo che finiva così non avrei rinunciato ai contratti che mi hanno offerto. A Mediaset sono stato 35 anni: ho avuto una storia professionale della quale sono molto orgoglioso, con grandissimi personaggi e nessuno ha mai avuto con me di questi nessun tipo di problema. La vita è fatta così, ho dato ad Ernesto Pellegrini il consiglio di Roberto Carlos ma non mi ha dato un centesimo perché sono un pirla (ride, ndr). Ci sono colleghi che lavorano con i procuratori. La Juventus dietro il mio ridimensionamento a Mediaset: ne ha parlato il Corriere della sera almeno tre volte e non è mai stato smentito. Come funziona lo sanno tutti, che ci siano delle pressioni lo sanno tutti, tutto il resto rimane lì. Ci sarebbe una storia molto lunga da raccontare, svariate situazioni che si sono verificate. Crosetti è stato buttato fuori dallo Stadium, anche questo è agli atti, sin dai tempi di Agroppi alla Domenica Sportiva quando la Juventus disse se c'è lui non ci siamo noi".