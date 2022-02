Pistocchi: "Napoli in un momento delicato, ma adesso non bisogna più sbagliare”

"Contro la Lazio il Napoli deve dimostrare carattere e qualità tecniche".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Avevo detto che se il Barcellona avesse giocato come nel secondo tempo dell’andata non ci sarebbe stata partita. Sta tornando a essere una grande squadra, i giocatori sono messi molto bene in campo da Xavi che diventerà un grande allenatore. Mi dà l’impressione di uno che durante la settimana ha lavorato talmente bene da non preoccuparsi eccessivamente della partita.

Il Napoli è in un momento delicato, le assenze che ci sono state anche ieri hanno tolto freschezza atletica. In più c’è anche un momento di indecisione sulle cose da fare. Io sono abbastanza convinto che si tratti di qualcosa di passeggero. Spalletti ha cercato alternative ma adesso non c’è più tempo per scherzare. Contro la Lazio il Napoli deve dimostrare carattere e qualità tecniche. Il campionato è apertissimo, il Napoli non è mai uscito dai radar della lotta scudetto. Si tratta di avere un po’ di fortuna con gli infortuni, poi vediamo. Sono convinto che il Napoli sia competitivo e in campionato l’ha dimostrato. L’unico discorso serio da fare sarebbe quella di valutare la competitività reale del calcio reale. Se la miglior difesa del calcio italiano subisce 37 tiri in porta subiti dalla quarta della Liga…”.