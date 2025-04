Pistocchi: "Negli ultimi 13 anni, solo 3 volte chi è in testa ha avuto così pochi punti dopo 33 giornate"

vedi letture

Negli ultimi 13 anni, solo in 3 occasioni chi è in testa ha avuto così pochi punti (71) dopo 33 giornate. A ricordare il dato statistico è Maurizio Pistocchi su X: "Il Milan di Allegri 2011 La Juve di Conte 2012 Il Milan di Pioli 2022 Non furono certo stagioni memorabili. il Milan di Allegri sfruttò due sconfitte consecutive del Napoli di Mazzarri, la Juve di Conte i 5 punti in 4 partite del Milan di Max e il Milan di Pioli il lungo black out dell’Inter di Inzaghi - 7 punti in 7 partite. Questa volta però in testa ci sono due squadre a pari punti, e mancano solo 5 partite alla fine: chi vincerà questo campionato a ciapanò?".