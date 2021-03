Pistocchi: "Sarri? Contatti con ADL, ma vuole la Premier e ci sono 5-6 squadre che lo vogliono"

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Le mie informazioni mi dicono questo: è realistico e vero che c'è stato un contatto tra De Laurentiis e Sarri, ne ho parlato io per primo a dicembre, ma è altrettanto realistico dire che Sarri in questo momento preferirebbe tornare in Premier League e ci sono 5-6 squadre che l'hanno richiesto. Il richiamo del Napoli è fortissimo, ma c'è da fare chiarezza sui programmi e dunque sugli obiettivi".