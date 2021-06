Pistocchi: “Sarri? Forse accetta la Lazio per paura di restare fermo. Su Basic..."

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. “Continuo ad avere forti perplessità su Sarri alla Lazio. Visto che a Napoli non lo faceva giocare, non credo proprio che se Maksimovic va alla Lazio è perché lo vuole Sarri. Forse Sarri è tentato perché ha paura di restare ancora fermo. Secondo me non ci sono i presupposti affinché si possa concludere questa trattativa. Sarri ha vinto uno scudetto con la Juve ed un'Europa League con il Chelsea, vuole delle garanzie sui giocatori che ha a disposizione.

Basic? E' un buon giocatore però non è Fabian Ruiz. Lo spagnolo è bravo, altrimenti non lo vorrebbe il Real Madrid. Nel ruolo non c'è grande abbondanza di qualità nel mondo. E’ un peccato perdere giocatori così bravi, soprattutto se vuoi lottare per lo scudetto".