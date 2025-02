Podcast Pizzi: "Miracolo sportivo per il Napoli trovarsi in vetta"

L'ex calciatore Fausto Pizzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato di Inter e non solo.

Teme la Fiorentina stasera?

"No. Una squadra se le segna certe sconfitte. Mi aspetto una reazione d'orgoglio dell'Inter, che vorrà sbranare la Fiorentina anche alla luce del risultato del Napoli. Mi aspetto un'Inter subito aggressiva".

Occhi all'Atalanta?

"E' da tenere sempre in grande considerazione. Nelle rotazioni sperava di avere dei giocatori che ha riperso. Ha delle partite importanti in Champions, ci devono credere perché hanno dimostrato di poterci stare in vetta. Mancano ancora tante partite".

La preoccupa il momento del Napoli?

"In panchina avevano anche Okafor, che non volevano al Milan. Penso che sia un miracolo sportivo per il Napoli trovarsi in vetta. Conosco Napoli, ci ho giocato, essere primi lì vuol dire avere una pressione incredibile, che a volte è un traino, a volte una cosa pesante".

Per lei rimarrà a fine stagione Inzaghi all'Inter, anche in caso di non vittoria dello Scudetto?

"Lo vedo più un allenatore alla Ferguson. E' capitato alla Lazio, credo possa ripetersi all'Inter. O va all'estero, altrimenti trovare di meglio in Italia rispetto a Inzaghi è difficile".