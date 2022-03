Pizzigoni su Anguissa: “La sua fortuna è essere arrivato a Napoli e aver incontrato Spalletti”

"Napoli l’ha rivitalizzato come persona e subito si è acceso e si è trovato in un calcio che gli si addice grazie alla mano del tecnico”.

Il giornalista Carlo Pizzigoni, nel corso del suo intervento alla BoboTv, si è soffermato sul centrocampista azzurro Anguissa: “Quando Anguissa è andato al Fulham si è perso, non ha trovato quell’ambiente giusto per lui pur avendo fatto vedere a sprazzi le sue qualità. A un certo punto ha deciso di cambiare e la sua fortuna è stata quella di essere andato a Napoli e aver incontrato Spalletti. Napoli l’ha rivitalizzato come persona e subito si è acceso e si è trovato in un calcio che gli si addice grazie alla mano del tecnico”.