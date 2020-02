Pizzul: "Gattuso appare sofferente, non capisce cosa stia accadendo al Napoli"

Bruno Pizzul, voce storica della nostra televisione, ha analizzato i problemi del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha una espressione di sofferenza, di incredulità. Nonostante sia un condottiero, capace di stimolare gli uomini, ciò che sta accadendo al Napoli sfugge alla sua comprensione. E' a stretto contatto con i giocatori e non capisce perché la sua squadra faccia così. Uno dei motivi di particolare dispiacere per i tifosi del Napoli sia che in questo campionato sia venuto a mancare prorpio il Napoli".