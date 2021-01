Pizzul: ”Poche responsabilità di Gattuso, devo dire una cosa sui giocatori"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista italiano, Bruno Pizzul per analizzare le vicende di casa Napoli.

Sugli alti e bassi in questa stagione: "E' difficile dare una spiegazione perché questi alti e bassi e questo rendimento così profondamente differenziato tra una gara e un'altra non possono che suscitare perplessità. Tra le altre cose personalmente mi dispiace sentire che la posizione di Gattuso continua a essere abbastanza in bilico anche se ovviamente andando avanti così è inevitabile che si formino anche delle difficoltà per lo stesso Gattuso, oltretutto dopo la figuraccia, perché tale va definita, di Verona. Lui ieri non era nemmeno come di solito quando le cose non vanno bene, cioè arrabbiato, sembrava quasi rassegnato, questo non è un buon segno. Francamente mi è parso un po' anche lui così incapace di spiegarsi il perché di come si a verificare certe cose. Ho visto un Napoli in difficoltà anche sul piano fisico".

Su Gattuso: " Io darei fiducia a Gattuso perché francamente credo che a lui si possano imputare poche responsabilità di quello che è successo, però d'altra parte è inevitabile pensare che se dovessero continuare ad arrivare questi passi falsi inattesi la società potrebbe anche prendere qualche provvedimento. Spero che la squadra si rimetta a posto e che i giocatori mostrino sul campo la determinazione, quella volontà, quella grinta perché dopo una partita come quella con la Fiorentina chi si aspettava una figuraccia così a distanza di qualche giorno? Evidentemente c’è qualcosa che non funziona, probabilmente gli stessi giocatori forse non riescano a mantenere nell'arco della stessa partita quella stessa determinazione e convinzione nei propri mezzi perché ogni volta che capita qualche piccolo contrattempo la squadra sembra incapace di reagire, quando invece le cose filano per il verso giusto sono anche bravi, giocano bene, si danno una mano. Quando invece cominciano a incontrare qualche difficoltà si spengono e questo naturalmente è un qualcosa che non può che dispiacere alla società”.