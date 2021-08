Pizzul su Insigne: "Spero che resti, il capitano è braccato da una sorta di spionaggio"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Bruno Pizzul, voce storica delle telecronache della Nazionale sulla Rai: "Auspicherei che Insigne resti al Napoli. Il capitano è un tutt'uno con la squadra della sua città, se dovesse non concretizzarsi questa possibilità mi dispiacerebbe molto. Speriamo che si risolva per il meglio. Il Napoli credo che sotto la guida di Spalletti abbia tutte le possibilità di fare bene. E’ un mercato difficilissimo da interpretare con la storia del rinnovo di Insigne che si trascina da tantissimo tempo. Dall’altronde il ragazzo è seguito da una sorta di spionaggio incredibile, ogni suo spostamento viene visto come un possibile approdo verso un’altra squadra.

Il ritorno del pubblico negli stadi? Senza tifosi non è calcio vero, il ritorno del pubblico è bellissimo anche per quelli che seguono le partite attraverso la tv. Senza i tifosi anche il prodotto televisivo ha meno appeal, il pubblico è una componente fondamentale. Il respiro dello stadio è qualcosa di eliminabile anche per i calciatori, durante le porte chiuse sembravano adattarsi mal volentieri a giocare le partite".