Pizzul svela: "Nella mia Udine ci sono mugugni e polemiche per l'arbitraggio"

© foto di Lorenzo Marucci

Bruno Pizzul, voce storica di Radio Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha cambiato la partita inserendo Mertens e passando al 4-2-3-1. Nella mia Udine ci sono dei mugugni per quello che è successo, c'è polemica per l'arbitraggio, ma io penso che il risultato sia giusto e che il Napoli possa giocarsela con chiunque".