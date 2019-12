Pjanic esclude il Napoli: "Lazio, Roma e Inter avversarie forti in Serie A" 

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è stato premiato a Dubai, nel corso dei Globe Soccer Awards, con un riconoscimento alla carriera. Dopo l'evento il giocatore bianconero ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e dobbiamo chiedere scusa per aver perso la Supercoppa Italiana"