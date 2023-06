Plastino: "Ancora spero nel ripensamento di Spalletti, ma apprezzo Italiano"

"se Italiano tra i 40 nomi non c’è, io dico che invece c’è".

"Lo avevo detto: 'Per me quest’anno il Napoli vince lo scudetto'. Mi sono esposto non per competenza, ma per magia. Spero ancora oggi, in cui tutto sembra finito, nel colpo di teatro cui Aurelio De Laurentiis ci ha abituato da uomo di cinema che fa teatro". Lo ha affermato il giornalista, Michele Plastino, nel suo intervento a Club Napoli Night in onda su 'Teleclub Italia'.

"È tutto molto strano: Spalletti ha detto che va via per amore usando – ha spiegato – una citazione pasoliniana.

Simeone alla Lazio? Quando si parla di calciomercato, chiudo tutto e do appuntamento a quando sarà finito".

Il casting di De Laurentiis per i nuovi allenatori ad elenco variabile "se Italiano tra i 40 nomi non c’è, io dico che invece c’è. Lui come Mancini sono tecnici 'giochisti', ma anche noi – ha ammesso Plastino – parlandone, stiamo “giocando”. Cessione di Kim? Credo che anche per le squadre inglesi sia finita l’epoca delle spese folli e inizino anche loro a dare attenzione al bilancio".

Infine, sulla permanenza del direttore sportivo Giuntoli, "penso che sia una questione di immagine e, piuttosto, ci deve essere qualcuno che presenti un’offerta a De Laurentiis per liberarlo. Inoltre – ha concluso il giornalista – non c’è stata alcuna conferma ufficiale da nessuna delle due parti".