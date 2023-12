Plastino: "Con l'Inter dentro o fuori per lo scudetto. Problemi in difesa? Confido in Mazzarri"

Il giornalista Michele Plastino ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Michele Plastino ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Una sconfitta del Napoli contro l’Inter significherebbe dare l’addio definitivo all’ambizione scudetto; una vittoria non ti assicurerebbe niente, ma ti permetterebbe di pensarci. Non avevo dubbi sul fatto che Mazzarri avrebbe riproposto il 4-3-3, modulo caro a tifosi e giocatori: è stata una scelta di grande intelligenza, però ricorderei che Mazzarri ha dato il suo meglio con il 3-5-2. Lo ha detto con la giusta umiltà: stava studiando la squadra di Spalletti. Ora c’è qualche problemino dietro, ma io confido proprio nella sua grande intelligenza affinché sistemi qualcosa dietro.

Meret? Nei suoi confronti c’è una critica costante. Fui contento del suo acquisto, mi piaceva, ma poi non ha dato grande seguito alle aspettative. E’ anche un po’ sfortunato: ogni volta che sembra in grande ripresa, poi succede qualcosa. Anche suscitando l’ira dei tifosi, io dico: chiunque abbia giocato in porta sa che la deviazione di un giocatore può compromettere il posizionamento del portiere, e soprattutto può farlo il rimbalzo del pallone. In occasione del gol preso a Madrid, la palla ha subito un rimbalzo che ha spiazzato l’estremo difensore del Napoli”.