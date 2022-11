Plastino: “Contrario ai maxi-recuperi, ma non credo che possano danneggiare il Napoli”

Il giornalista Michele Plastino, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Il giornalista Michele Plastino , è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Non credo che, se applicati anche in serie A, i maxi recuperi del mondiale possano danneggiare il Napoli, questo Napoli. Anche perché potrebbe essere possibile che la squadra proprio nel maxi recupero ogni volta segni 2 o 3 gol. Io sono contrario ai maxi recuperi perché nel calcio non sono progressista. Temo che sia un esperimento per l'introduzione del “tempo effettivo” che, ai fini dei palinsesti radio-televisivi, è devastante. È chiaro che un recupero notevole ci deve essere ma quando un calciatore rimane a terra per molto tempo; oppure quando si effettuano i cambi.

In questo caso è aumentato il tempo proprio in virtù dell'aumento dei cambi. Ma se si recupera, per dire, quando la palla va fuori e ritorna allora per me non è più calcio. I Mondiali? Mi sto annoiando, a parte perché non c'è l'Italia, ma sono proprio questi tempi dilatati che mi annoiano. La cosa interessante che ho visto finora sono le buone novità tattiche in squadre e in nazioni che credevo molto indietro, come gli Usa".