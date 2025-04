Plastino controcorrente: "Le coppe per l'Inter saranno un vantaggio"

L'Inter è attesa da un vero e proprio tour de force in questo finale di stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Ma per il giornalista Michele Plastino giocare spesso non sarà un problema, anzi per l'Inter può rappresentare un vantaggio in chiave lotta al titolo: “Gli impegni di coppa favorisce il mantenimento costante della concentrazione, per me danno qualcosa piuttosto che togliere, eccezion fatta per l'aumento di possibilità di infortuni ma gli impegni non affaticano né compromettono", le sue parole a Radio Marte.

In questo senso l’Inter che gioca di più non è sfavorita, anzi. In ogni caso è tutto molto aperto, ci vuole uno studio a parte sullo spareggio, esiste la possibilità concreta che Napoli ed Inter possano incorrere in questa eventualità. Tra l'altro il campo dello spareggio sarebbe a Milano per una serie di parametri come scontri diretti, differenza reti, ecc…”.