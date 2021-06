Plastino: "Insigne non al top? Difficilmente rinuncerei a Lorenzo"

Il giornalista e conduttore Michele Plastino ha parlato degli Europei ai microfoni di Tmw Radio.

Italia che se la vedrà col Belgio ai quarti. Quante chance ci sono di passare?

"Ho avuto un'immediata fiducia in questo gruppo e credo che arriveremo a battere anche il Belgio. Ma soprattutto ho fiducia che questa Italia possa arrivare fino in fondo al torneo".

Anche se è stata molto dura passare con l'Austria:

"Mancini è stato molto bravo. L'idea di Verratti con Jorginho molto vicino è stata calcolata, loro sono stati fantastici in tutto ma è proprio per questo che la vittoria è stata importante. Abbiamo visto un allenatore e una squadra che sa reagire. Ottima la scelta dei cambi, per questo la vittoria è importantissima".

Cosa cambiare contro il Belgio?

"Sa bene Mancini cosa fare, perché vede tutti durante gli allenamenti. Mi fido di lui. Ci sono i dualismi ma sono andati sempre bene, vedendo i risultati. Io credo che tenga molto alla gestione del gruppo, perché quello che rimane fuori sa che può tornare utile nella sfida successiva".

Insigne non al top. Ne farebbe a meno ora?

"Se ha sbagliato qualcosa è nella conclusione. E' vero che fa scelte molto prevedibili, ma è così lui. Difficilmente saprei rinunciare a lui".

Diverse critiche a Immobile. Che ne pensa?

"Nei social c'è troppa cattiveria, non si aspetta altro che le cose vadano male invece di godersi il bel momento. Se avesse fatto quel gol non lo discuteremmo".