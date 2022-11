Plastino: "Sono fiducioso, la preparazione mentale è fondamentale per il Napoli"

"Ultimamente dal punto di vista psicologico lo ritengo cresciuto moltissimo".

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto in 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: "Da qui alla ripresa del campionato saranno importanti le preparazioni atletica e mentale insieme. Quella fisica è necessaria ed è importante capire che tipo di preparazione ci sarà visto che non siamo in Argentina dove c'è la clausura e la riapertura. Qui verranno fuori i valori dei preparatori atletici. La preparazione mentale è fondamentale soprattutto nel Napoli perché devi tener viva la testa. Perché quando si è interrotto un momento così favorevole, dove vincere aiuta a vincere, e psicologicamente sei carico sta nella testa di Spalletti aggiustare la testa di tutti i calciatori.