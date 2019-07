Platini fuori luogo: "Il Var è una cagata! Rabiot è molto più di un buon giocatore"

Fanno inevitabilmente discutere le ultime frasi di Michel Platini che critica il Var a La Gazzetta dello Sport: "Le statistiche sono cose che mi fanno incazzare, non ho bisogno di contare i passaggi per capire se uno ha giocato bene. Se interessa la tecnologia fai l’arbitro, c’è quella cagata del Var. Rabiot? E' molto più di un buon giocatore. Non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista".