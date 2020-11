Pobega show in Under 21, il suo ex allenatore: "Lui come Fabian? C'è una grande differenza"

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia ma di proprietà del Milan, esploso in Primavera con Gattuso allenatore, ha segnato due gol in Under 21. Ne ha parlato a Minuti di Recupero il suo tecnico al Pordenone, Attilio Tesser, azzardando un paragone: “Non è facile trovare uno come lui. Parliamo di un centrocampista strutturato, forte fisicamente, che ha ottimi tempi di inserimento. Forse direi che, per caratteristiche, ricorda Vecino dell’Inter. Ma, ripeto, non ce ne sono tanti come lui.

Similitudini con Fabian? No, perché lo spagnolo è più un costruttore di gioco, mentre Pobega è un finalizzatore. Lui l’azione la conclude, sulla corsa è devastante e potente, ha un gran tiro. Non è molto rapido, ma compensa con altre doti. Lui non è mai già lì, sull’azione che sta per concludere, ma ci arriva dopo, coi tempi giusti. E per questo sorprende gli altri”.