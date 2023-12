Polemiche al Maradona: l'analisi di Marelli sui due episodi contestati dal Napoli

Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore arbitrale sulle frequenze di Dazn, ha commentato la prestazione di Davide Massa

Luca Marelli, ex arbitro e oggi commentatore arbitrale sulle frequenze di Dazn, ha commentato la prestazione di Davide Massa, fischietto di Imperia che ha diretto il big match del Maradona tra Napoli e Inter, finito sul risultato di 3-0 in favore degli ospiti nerazzurri.

Il contatto Lautaro-Lobotka prima dell'1-0: "Sulla prima rete sono in linea con le proteste del Napoli, l'infrazione andava fischiata. Il VAR non può intervenire: Massa è in posizione perfetta, l'ha valutato, a mio parere sbagliando perché la trattenuta di Lautaro su Lobotka col braccio sinistro è un fallo. Quel braccio non c'entra veramente niente col gioco".

Perché non è intervenuto il VAR su Acerbi-Osimhen: "Il concetto è lo stesso, in quella circostanza Massa è in posizione ancora migliore. Nel caso del contatto Lautaro-Lobotka, forse era ancora più vicino e questo l'ha condizionato. In questa situazione, invece, è in condizione perfetta. Io dico la mia opinione, il ds Meluso può anche non essere d'accordo e mi spiace che mi abbia interrotto più volte: secondo me il contatto in questo caso è molto leggero, tra l'altro non sul tendine d'Achille ma sull'esterno della gara. È veramente leggero, il primo episodio invece andava seguito meglio".

Un giudizio complessivo sulla gara di Massa: "Non ha arbitrato male: in una gara del genere come si decide si decide va sempre male agli occhi dell'opinione pubblica, perché ci sono due episodi molto dubbi. Fossero stati più chiari, avremmo potuto dare un giudizio più chiaro. Nel primo episodio secondo me Massa si trovava più vicino all'azione".