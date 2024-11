Polemiche per una foto con CR7, Zielinski: "Dovevo nascondermi perché abbiamo perso?"

Brutto ko per la Polonia contro il Portogallo venerdì sera, una serata storta per la nazionale polacca con Piotr Zielinski regolarmente in campo. Il centrocampista nerazzurro è finito nell'occhio del ciclone dopo la foto a fine gara con Cristiano Ronaldo, ma lo stesso numero sette dell'Inter ha spiegato così il suo gesto nonostante le critiche:

"Quello che è successo è che io e Zalewski ci siamo avvicinati e gli abbiamo chiesto una foto. Non ha avuto problemi, né Cristiano né noi. E questo è tutto. Non mi interessa quello che succede nei media. Per me Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della storia. Avevo voglia di scattare una foto con lui, così l'ho fatto. Perché non è appropriato? Abbiamo perso e cosa avrei dovuto nascondere?".