Policano promuove Juan Jesus: "Ha esperienza, darà le sicurezze che Conte cerca"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, ex calciatore di Napoli, Roma e Genoa. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Genoa - Napoli, è una gara che nasconde insidie per i Partenopei?

"Giocare a Marassi non è mai semplice, anche perché i tifosi del Genoa sono molto attaccati a questa squadra, al di là di tutte quante le vicissitudini che stanno passando. Quindi sarà sicuramente un campo caldo. Però il Napoli ha dimostrato in diverse partite, anche nei momenti di difficoltà, di saper aspettare, di saper ragionare e poi alla fine uscire vincitori. Quindi se continuano con questa mentalità, con questo modo di approcciare le partite, io credo che la partita di Genova possa essere meno insidiosa di quanto uno possa pensare, anche se con l'arrivo di Patrick Vieira in panchina il Genoa ha ritrovato una discreta solidità difensiva e si andrà a scontrare contro una manovra offensiva del Napoli che sembra deficitaria in questa stagione. Però anche senza Kvaratskhelia, ha trovato in Neres un grande sostituto. Il Napoli ha dei buoni giocatori in panchina che, anche se sono stati impiegati di meno in questo periodo, quando vengono chiamati fanno sempre la differenza".

Anche in difesa Conte ha degli uomini a cui affidarsi, secondo lei?

"Ma io sento tante ipotesi, come quella di spostare Olivera centrale, ma io credo che alla fine Conte farà affidamento sulla sicurezza di Juan Jesus, che è un giocatore di ruolo, mancino, senza nessun spostamento degli altri elementi. Secondo me per questo tempo limitato ci potrà essere spazio per Juan Jesus più che per Rafa Marin, che giocherebbe a piede invertito” .

Lukaku, secondo lei, ha ancora margini di miglioramento o è quello che vedremo fino a fine stagione?

"Ma io credo che sia quello che Conte si aspettava di ritrovare, un giocatore che sotto l'aspetto fisico è determinante, mette in difficoltà tutte le difese, quindi lavora molto per la squadra. Io credo che tutto quello che Conte gli sta chiedendo, Lukaku lo sta facendo. Poi, al di là dei gol che fa o meno, il lavoro per la squadra è sicuramente tantissimo."