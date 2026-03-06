Politano a Dazn: "Peccato per il finale. Alisson? Forte! Sempre sorridente e puntuale..."
TuttoNapoli.net
Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 2-1 sul Torino: "Peccato per il finale, non dobbiamo subire questi gol perché nel finale può succedere di tutto. Alisson è un bravo ragazzo, sempre sorridente e puntuale negli allenamenti: è un giocatore forte e siamo molto contenti di averlo con noi".
Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
LiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Davide D'AlessioLiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com