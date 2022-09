Politano, l'ex allenatore: "Lo provai anche da attaccante come Mertens, può fare quel ruolo"

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Giuseppe Iachini che ha allenato Politano

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’allenatore Giuseppe Iachini che ha allenato Politano: "Politano può occupare anche la punta falso nueve, lo feci anche con Raspadori. Giacomo lo portai in prima squadra dalla primavera. Politano e Raspadori hanno qualità e possono fare quel ruolo, un po’ come successo per Mertens, hanno le capacità per andare in gol e possono dare una grande mano.

Quando ero al Sassuolo facevamo amichevoli con la Primavera e subito vidi Raspadori, che giocava esterno. È un ragazzo volenteroso, veloce, con un gran tiro e si vedevano da subito le sue qualità".