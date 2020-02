Politano pronto a sfidare la sua Inter: "Faremo la nostra gara per arrivare in finale!"

Meno di due settimane fa Matteo Politano vestiva la maglia dell'Inter e adesso, con quella del Napoli addosso, è pronto a sfidare la sua ex squadra. La prossima settimana ci sarà l'andata delle semifinali di Coppa Italia e l'ex nerazzurro è apparso carico nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Andremo a San Siro a cercare di fare la partita come sempre per arrivare in finale. Quello è il minimo obiettivo per ora, poi penseremo alla Champions. Affrontare l'Inter sarà emozionante, ho passato un anno e mezzo bellissimo, ho tanti amici lì e ci sono legato".