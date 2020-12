Polonia, il presidente federale Boniek: "Milik? Strano abbia contratto e non giochi, ma non m'impiccio"

Zibì Boniek, presidente della Federazione polacca, in un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato e commentato anche la vicenda legata ad Arkadiusz Milik (provando a dribblare la domanda), fuori rosa al Napoli dopo il rifiuto del rinnovo: "No comment. Ha un contratto col Napoli ed è strano che non giochi. Ma non sono affari miei, non mi impiccio".