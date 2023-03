Polonia ko, Zielinski furioso: “Inaccettabile! Con l'Albania dobbiamo vincere a ogni costo”

Al termine del match il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai media polacchi non nascondendo la sua delusione per il risultato

Nella prima giornata del Gruppo E di qualificazione ad Euro 2024, la Polonia del neo ct Fernando Santos ha perso 3-1 contro la Repubblica Ceca. Al termine del match il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai media polacchi non nascondendo la sua delusione per il risultato: “Contro l'Albania non possiamo sbagliare, dobbiamo vincere a ogni costo. Non so spiegare come una squadra come la nostra faccia prestazioni del genere. Abbiamo incontrato un buon avversario, ma potevamo fare molto di più.